Manuel Broekman denkt dat kijkers van de nieuwe SkyShowtime-serie All In veel gedrag zullen herkennen en komisch zullen vinden. "Het gaat over die domme kant van de mensheid waar je je eigenlijk voor schaamt", vertelt de acteur aan het ANP.

Volgens Broekman draait de komedieserie niet alleen om de verschillen tussen Nederlanders en Vlamingen, maar ook om de onderlinge strijd om status in een all-inclusive resort. "Je denkt dat we dezelfde taal spreken en er hetzelfde uitzien, maar we zijn totaal verschillend", zegt hij over de vakantiegangers in de serie. "En het gaat ook om aanzien. Van: zij hebben een beter tafeltje dan wij. Die onderliggende concurrentie tussen mensen die eigenlijk nergens op slaat. Maar dat gebeurt in het echt ook."

Broekman denkt dat er vaak wat neerbuigend wordt gekeken naar all-inclusive resorts. "Het is een beetje een cruiseschip op land. Daar wordt soms op neergekeken, heb ik het gevoel. Maar voor kinderen is het geweldig. En als je als vrijgezel alleen gaat, kun je volgens mij ook een toptijd hebben", aldus Broekman.

Humor

De acteur was direct enthousiast toen hij hoorde waar de serie zou worden opgenomen. "Het hotel ligt op een klif aan zee. Toen ik dat zag, was ik om." Ook de samenwerking met regisseur Luk Wyns sprak hem aan. "Er zit zoveel humor in die man. Hij gaat als een trein." Volgens Broekman kregen de acteurs bovendien veel ruimte om te improviseren tijdens de opnames.

All In speelt zich af in een Spaans all-inclusive resort en is vanaf 6 juni te zien op SkyShowtime. Naast Broekman zijn onder anderen Diederik Ebbinge, Katja Schuurman en Loes Luca in de serie te zien.