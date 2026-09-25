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Racoon geeft in 2027 extra jubileumconcert in Ziggo Dome

25 sep , 10:26Entertainment
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Racoon geeft volgend jaar een extra jubileumconcert in de Ziggo Dome. Naast het concert op 2 oktober staat de band ook op 1 oktober in de Amsterdamse concertzaal, maakte de Zeeuwse band vrijdag bekend.
De band viert volgend jaar het 30-jarig bestaan. De concerten staan in het teken van hun oude en nieuwe hits. Racoon heeft vrijdag ook een nieuwe single uitgebracht, getiteld Dicht Bij Het Vuur.
Racoon is bekend van hits als Oceaan, Het Is Al Laat Toch, Tijd Verliezen, Love You More, No Mercy, Liverpool Rain en Nickel For Goodbye. Komende maand speelt Racoon onder meer in AFAS Live en de RTM Stage in Rotterdam Ahoy.
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