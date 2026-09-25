Vitesse stelt Schuiteman aan als technisch directeur

ARNHEM (ANP) - Vitesse heeft Bernard Schuiteman aangesteld als nieuwe technisch directeur. De 52-jarige oud-speler komt over van RKC Waalwijk, waar hij nu dezelfde functie vervult. Hij begint op 1 december met zijn werkzaamheden bij de club uit Arnhem.

Schuiteman werkt sinds afgelopen seizoen bij RKC Waalwijk. De voormalige speler van onder meer Feyenoord, FC Utrecht, SC Cambuur en het Duitse Bayer Leverkusen vervulde na zijn actieve carrière diverse rollen in de scouting en was onder meer sportief directeur bij Grasshopper Club Zürich en technisch directeur bij FC Den Bosch.

"Met Bernard halen we een technisch directeur binnen die ervaring heeft opgedaan in verschillende rollen binnen het voetbal", zei Claudia Lap, voorzitter van de raad van commissarissen, op de clubsite. "Hij kent de Nederlandse competitie, heeft een breed netwerk en begrijpt het belang van een sterke verbinding tussen de academie en het eerste elftal."