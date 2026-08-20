Radio 10 lanceert nieuw station voor soul en jazz

Radio 10 heeft donderdag een nieuw digitaal radiostation gelanceerd dat volledig in het teken staat van soul en jazz. Radio 10 Soul & Jazz is vanaf nu te beluisteren via DAB+ en online, heeft de zender bekendgemaakt.

Op het station zijn naast soul en jazz ook funk en aanverwante muziekstromingen te horen. De programmering bestaat uit klassiekers en nieuwere muziek van onder anderen Marvin Gaye, Aretha Franklin, Frank Sinatra, Stevie Wonder, Jamie Cullum, Gregory Porter en Olivia Dean.

Soul maakte al langer deel uit van het digitale aanbod van Radio 10. Met het nieuwe station wordt dat aanbod uitgebreid met jazz en andere muziekstijlen.