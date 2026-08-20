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Sinan Can en Rudi Vranckx onderzoeken drugshandel in nieuwe serie

20 aug , 17:29Entertainment
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Journalisten Sinan Can en Rudi Vranckx onderzoeken in de vierdelige documentaireserie Drugsdelta hoe Nederland en België belangrijke toegangspoorten voor de internationale drugshandel zijn geworden. Ook onderzoeken ze of beide landen dreigen af te glijden richting een narcostaat. De reeks, de eerste documentairecoproductie van BNNVARA en de VRT, is vanaf 2 september te zien.
Can en Vranckx volgen samen met documentairemaker Thomas Blom de internationale routes van de drugshandel. Hun reis begint in het gebied rond de Nederlandse en Belgische zeehavens en voert onder meer naar Colombia, Brazilië, Mexico, Ecuador en Albanië.
In Mexico belandt Can volgens BNNVARA midden in de machtsstrijd binnen het Sinaloa-kartel. Vranckx ziet in het Amazonegebied welke gevolgen het geweld van drugsbendes heeft voor de lokale bevolking. Ook onderzoeken de makers in Ecuador en Albanië de rol van corruptie, witwassen en georganiseerde misdaad.
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