Radio-dj Fernando Halman opgelucht na veroordeling stalker

Fernando Halman is opgelucht dat de rechtbank in Amsterdam de 39-jarige Daniëlle T. uit Stadskanaal woensdag heeft veroordeeld voor het stalken van de radio-dj. Dat laat hij na afloop van de uitspraak via zijn advocaat Jeffrey Jordan weten aan het ANP. Wel hoopt Halman dat de vrouw, die onder meer een taakstraf van 120 uur en een contactverbod kreeg opgelegd, zich aan het vonnis zal houden.

"Fernando Halman is opgelucht dat de rechtbank de ernst van deze zaak heeft onderkend", laat Jordan weten. Volgens hem is het na een periode van angst en onrust voor Halman belangrijk dat er nu duidelijke grenzen zijn gesteld en dat de door de rechter opgelegde maatregelen "bijdragen aan rust en veiligheid". De FunX-dj hoopt dat de vrouw, met wie hij enkele maanden een kortstondige relatie had en die hij ontmoette in hotels in Amsterdam, de uitspraak respecteert. "Omdat zij tot op heden niet stopte, zelfs niet na meerdere stopgesprekken en een gedragsaanwijzing."

De rechtbank veroordeelde de vrouw woensdag tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Ook moet zij Halman een schadevergoeding van 2500 euro betalen en mag zij geen contact meer opnemen met de radio-dj of zijn naasten. Bij overtreding van het contactverbod geldt voor de vrouw een vervangende hechtenis van een week.

De vrouw uit Stadskanaal stuurde Halman na het beëindigen van hun relatie veelvuldige WhatsApp-berichten en e-mails, ondanks dat hij haar meerdere keren had gevraagd geen contact meer met hem op te nemen. Ook benaderde zij onder andere zijn partner, werkgever en verschillende juicekanalen. Volgens de rechter heeft ze daarmee "stelselmatig inbreuk gemaakt" op de persoonlijke levenssfeer van de radiomaker.