Oasis passeert The Beatles in lijst succesvolste albums in UK

Het tweede album van Oasis, (What's The Story) Morning Glory?, is het succesvolste studioalbum in de Britse charts. De plaat, waarop klassiekers als Wonderwall en Don't Look Back in Anger staan, passeert The Beatles' Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, meldt de Official Charts Company (OCC) op de dag dat de Britse albumlijst precies 70 jaar bestaat.

Volgens de chartssamensteller zijn van (What's The Story) Morning Glory? sinds de release in 1995 ruim 6,2 miljoen exemplaren verkocht.

Het is de eerste keer in tien jaar tijd dat de OCC een update van de allertijdenlijst publiceert. Het Oasis-album stond destijds nog op plaats vijf. Vorig jaar ontstond er weer veel belangstelling voor de muziek van de band in het kader van de langverwachte hereniging van de gebroeders Liam en Noel Gallagher.

Verzamelalbums

(What's The Story) Morning Glory? staat overigens niet op 1 in de lijst, die zeventig albums telt. De eerste en tweede plaats worden ingenomen door twee verzamelalbums. Queens Greatest Hits schreef in 2022 geschiedenis door als eerste album de grens van 7 miljoen verkochte exemplaren te passeren. Sindsdien wist alleen Gold van ABBA dat te evenaren.

In de top 10 is verder plek voor albums als 21 van Adele, Rumours van Fleetwood Mac, The Dark Side of the Moon van Pink Floyd en Thriller van Michael Jackson.