Rainn Wilson denkt dat The Office nu niet meer zou kunnen

Rainn Wilson denkt dat de serie The Office nu niet meer gemaakt zou kunnen worden. Dat zei de acteur, die in de Amerikaanse serie te zien was als Dwight Schrute, in een gesprek met Fox News Digital.

Volgens de 60-jarige Wilson zou het te moeilijk zijn om nu zo "politiek incorrect" te zijn. Hij zei dat er veel "ongepaste humor" zat in The Office, met name van zijn personage en dat van Steve Carell. Hij omschreef de personages als mensen die weinig zelfbewustzijn hebben. "We hebben dat gebruikt voor een aantal echt ongepaste dingen. Maar zelfs als je dat personage als gewoon een idioot afschildert, denk ik niet dat je daar vandaag de dag mee wegkomt."

Hoewel Wilson denkt dat The Office nu niet meer zou kunnen, verscheen afgelopen jaar wel een spin-off: The Paper. Dat is net als The Office een mockumentary. In The Paper volgt het fictieve documentaireteam van The Office een lokale krant. Er is al een tweede seizoen van The Paper aangekondigd.