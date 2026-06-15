Ruim 4,2 miljoen kijkers zien Oranje gelijkspelen tegen Japan

De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal is zondagavond via NPO 1 door ruim 4,2 miljoen mensen bekeken, blijkt uit cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). Zij zagen hoe Oranje met 2-2 gelijkspeelde tegen Japan. In totaal keken iets meer dan 6 miljoen mensen minstens een minuut naar het duel.

De cijfers zijn vergelijkbaar met het vorige WK, in 2022. Toen zagen bijna 4,3 miljoen mensen de eerste wedstrijd van Oranje.

Zondag trok ook het duel tussen Duitsland en Curaçao veel kijkers op NPO 1. Bijna 2,5 miljoen mensen stemden op die wedstrijd af. Curaçao leed tegen Duitsland een 7-1-nederlaag.