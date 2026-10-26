Rammstein-zanger Till Lindemann met soloshow naar AFAS Live

Till Lindemann komt volgend jaar naar Amsterdam met zijn nieuwe solotour World Tour 2027. De frontman van de Duitse metalband Rammstein staat op 17 oktober 2027 in AFAS Live, meldt concertorganisator Greenhouse Talent maandag.

De nieuwe tour gaat in het voorjaar van 2027 van start en omvat wereldwijd zo'n vijftig concerten. De tour is de opvolger van zijn Meine Welt-tour uit 2025, waarmee Lindemann in oktober van dat jaar ook de Ziggo Dome aandeed. De kaarten voor Lindemanns World Tour gaan woensdag in de verkoop.

Met zijn band Rammstein stond Lindemann voor het laatst in 2024 op een Nederlands podium. De band achter bekende nummers als Du Hast en Sonne stond toen tweemaal in het Goffertpark in Nijmegen.