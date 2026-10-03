Bokoesam en zijn vriendin Donna Maritza zijn eerder deze week ouders geworden van een dochter. Dat laat de rapper, die eigenlijk Samuel Sekyere heet, zaterdag weten op Instagram. "Op 1 oktober 2026 is onze prinses geboren: Selah Marley Sekyere. We noemen haar Marley", staat in het bericht.

Bokoesam deelt een foto uit het ziekenhuis, waarop hij met zijn vrouw en hun pasgeboren dochter te zien is. "We zitten even op een roze wolk", schrijft hij eronder. Verder deelt de rapper een filmpje waarop te zien is hoe zijn zoon Zaiyon, die hij uit een eerdere relatie heeft, bij het kraambed staat. Diverse vakgenoten, onder wie Lil Kleine en Ronnie Flex, reageren met felicitaties onder het bericht.

Bokoesam maakt deel uit van het hiphopcollectief New Wave, waarmee diverse artiesten zoals Lil Kleine, Ronnie Flex, Frenna en Jonna Fraser in 2015 landelijk doorbraken.