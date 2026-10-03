RIJEKA (ANP) - Engeland heeft de tweede overwinning op rij geboekt in de Nations League. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel overklaste Kroatië in eigen huis en won met 7-0. Bij rust bedroeg de marge al vier doelpunten.

Engeland heeft na drie duels 6 punten en staat tweede in groep 3 van de A-divisie. Kroatië volgt met 3 punten als derde. Beide landen verloren deze interlandperiode van wereldkampioen Spanje, maar boekten een overwinning op Tsjechië. Spanje gaat met een wedstrijd minder gespeeld aan de leiding en treft later op zaterdagavond Tsjechië.

Engeland kwam in Rijeka vroeg op voorsprong via Harry Kane. Na een fout in de Kroatische opbouw kon de spits van Bayern München op aangeven van Jude Bellingham in de 8e minuut raakschieten: 0-1. Niet veel later kreeg Anthony Gordon een grote kans op 0-2, maar hij stuitte op doelman Dominik Livaković. Na twintig minuten verdubbelde Bellingham de voorsprong. Vlak voor rust was het met het hoofd wel raak voor Gordon: 0-3. In de blessuretijd van de eerste helft tekende Bukayo Saka voor de vierde Engelse treffer. De assist was opnieuw van Bellingham.

De Kroatische bondscoach Slaven Bilić greep in de rust in met drie wissels, maar zag Kane in de 53e minuut zijn tweede doelpunt van de wedstrijd maken (0-5). De 33-jarige spits gaf daarna nog de assist bij de tweede treffer van Saka: 0-6. Invaller Morgan Rogers maakte de vernedering voor de Kroaten compleet en bracht de eindstand op het scorebord.

Engeland sluit deze interlandperiode dinsdag af tegen Tsjechië. Kroatië wacht die dag nog een ontmoeting met Spanje.