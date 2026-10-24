Rapper GIMS stelt concerten in Frankrijk en België uit

Rapper GIMS heeft zijn geplande concerten in Frankrijk en België uitgesteld. De artiest laat zaterdag op Instagram weten dat hij op advies van artsen voorlopig niet kan optreden. Eerder annuleerde hij al concerten in Nederland, Duitsland en Zwitserland.

"Een paar dagen voor het eerste optreden moet ik de realiteit onder ogen zien en luisteren naar het medische advies", schrijft GIMS. "Ik kan dit concert niet doen, en de concerten van de komende weken ook niet." De rapper noemt het een moeilijke beslissing. "Jullie weten hoeveel ik ervan hou om deze momenten met jullie te beleven." Wat er precies met zijn gezondheid aan de hand is, maakt hij niet bekend. Volgens GIMS heeft zijn team geprobeerd alle concerten in België en Frankrijk te verplaatsen.

De rapper, die in Nederland bekend werd met de hit J'me tire, werd eerder dit jaar aangeklaagd op verdenking van witwaspraktijken. Hij werd in maart vrijgelaten en staat sindsdien onder gerechtelijk toezicht.