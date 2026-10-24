Kabinet gaat met nieuw voorstel belastingplan naar oppositie

DEN HAAG (ANP) - Het minderheidskabinet gaat opnieuw praten met de oppositie om een "brede meerderheid" te vinden voor het belastingplan. Dat meldt Financiën. Zaterdag overlegden de premier, vicepremiers en bewindslieden van Financiën op het Catshuis over een nieuw voorstel.

Het waren "goede gesprekken", aldus een bron. Er zijn volgens een andere ingewijde nog wat open vragen, maar er zou goeddeels overeenstemming zijn. Het kabinet gaat de komende dagen opnieuw onderhandelen met JA21 en SGP, PRO en Volt, ChristenUnie, 50PLUS en BBB, aldus Financiën.

Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) en staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën, D66) presenteerden aan premier Rob Jetten (D66) en vicepremiers Bart van den Brink (CDA) en Dilan Yeşilgöz (VVD) een nieuw voorstel voor de vermogenswinstbelasting box 3. Er moest een alternatief komen omdat de oppositie het plan om kleine spaarders en vermogenden sneller te belasten had afgeschoten.