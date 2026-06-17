Rapper Mystikal veroordeeld tot 20 jaar cel in verkrachtingszaak

De Amerikaanse rapper Mystikal is in een verkrachtingszaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar, schrijven Amerikaanse media op basis van WBRZ. De rapper, echte naam Michael Lawrence Tyler, had eerder dit jaar al schuldig gepleit.

Mystikal werd ervan beschuldigd dat hij in 2022 een vrouw in zijn huis in Louisiana heeft verkracht. Het slachtoffer sprak dinsdag in de rechtbank en verzocht de rechter om de rapper de maximale straf op te leggen. Volgens WBRZ zei de vrouw dat de rapper haar had geslagen, haar keel dichtkneep en met geweld had verkracht.

De 55-jarige rapper werd in het verleden bekend door de hits Shake Ya Ass en Danger (Been So Long). Het is niet de eerste keer dat Mystikal werd beschuldigd van seksueel wangedrag. In 2003 bekende hij schuld in een andere verkrachtingszaak en zat hij zes jaar in de gevangenis.