Zelfs Messi kan amper bevatten hoe goed hij aan WK is begonnen

KANSAS CITY (ANP/DPA) - Lionel Messi (38) kan amper bevatten hoe goed hij aan het WK voetbal is begonnen. "Als kind had ik me nooit kunnen voorstellen wat ik allemaal zou gaan meemaken", zei Messi na afloop van Argentinië - Algerije (3-0) in de mixed zone van het Kansas City Stadium.

Messi speelde zijn 200e interland en maakte alle drie de doelpunten voor de Argentijnen. Hij is nu met zestien doelpunten samen met de Duitser Miroslav Klose topscorer aller tijden van de WK's.

Messi heeft lang getwijfeld of hij wel aan zijn zesde WK mee zou doen. "Dit alles is een extraatje. Ik heb alles bereikt en meer, en ik geniet ervan. Van dit geweldige team en van het gevoel weer helemaal in mijn element te zijn op het veld, precies zoals ik dat altijd al zo mooi heb gevonden", zei Messi.