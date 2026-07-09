Rapper T.I. zet na zijn onlangs verschenen album Kill the King een punt achter zijn muziekcarrière. Dat zegt de 45-jarige Amerikaanse artiest in een interview met People.

"Ik heb van de muziekindustrie alles gekregen waarvoor ik heb gebeden", zegt T.I., die eigenlijk Clifford Joseph Harris Jr. heet. "Het voelt alsof dit het is."

De rapper, bekend van hits als Whatever You Like, Bring Em Out en Live Your Life met Rihanna, blikt in het interview terug op zijn carrière en zijn turbulente verleden. Zo zegt hij spijt te hebben van de criminaliteit waarbij hij als tiener betrokken was. "Ik had beter kunnen lezen, schrijven of piano leren spelen."

Ook spreekt de artiest over zijn huwelijk met zangeres Tiny. Volgens hem hebben de moeilijke periodes die zij samen doormaakten hun band juist sterker gemaakt. "Als iemand ook in je donkerste uren naast je blijft staan, maken de mooie momenten dat alleen maar waardevoller."

T.I. bracht zijn debuutalbum I'm Serious uit in 2001 en won in zijn carrière meerdere Grammy Awards.