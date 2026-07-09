De Zweedse koning Carl Gustaf (80) heeft verdrietig gereageerd op het overlijden van de Welshe zangeres Bonnie Tyler. De vorst was in zijn jeugd een groot liefhebber van haar muziek.

"De koninklijke familie heeft het droevige bericht vernomen dat Bonnie Tyler is overleden. Ze was een fantastische en zeer geliefde zangeres die actief was tijdens de jeugd van de koning", laat het hof weten aan Zweedse media.

Volgens het paleis was Tyler, bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero, een van de favoriete artiesten van Carl Gustaf. Het koningspaar heeft hun hond Bonnie zelfs naar haar vernoemd.

Tyler overleed woensdag op 75-jarige leeftijd. Ze lag lange tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen.