RAYE staat komende zomer als een van de headliners op het festival BST Hyde Park in Londen. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. De zangeres staat op 10 juli voor het eerst op het hoofdpodium van het jaarlijkse festival.

Het voorprogramma van RAYE wordt verzorgd door Sienna Spiro, bekend van onder meer het nummer Great Expectation. De 29-jarige RAYE voegt zich bij Bon Jovi als tweede headliner voor het evenement. De rockband betreedt het podium op 24 juni.

Bij het meerdaagse festival worden per dag zo'n 65.000 bezoekers verwacht. De organisatie maakt op een later moment bekend welke artiesten er verder zullen optreden.