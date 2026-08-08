Raye en Michael B. Jordan hebben samen een bezoek gebracht aan een pretpark net buiten Los Angeles. De zangeres (28) en acteur (39) werden door fans vastgelegd tijdens ritjes in verschillende attracties in Six Flags Magic Mountain.

In een video op TikTok is te zien dat de twee samen kletsen in de stoeltjes van een achtbaan terwijl ze wachten tot deze in beweging komt. Op een foto op X is te zien dat de Oscar-winnaar en de beste nieuwe artiest van de Grammy's in 2025 bij een andere attractie in een autootje zitten.

De beelden op sociale media zorgen voor speculaties over een date en mogelijke romantische relatie tussen de twee sterren. De Sinners-acteur eindigde zijn laatste publieke relatie vier jaar geleden. Voor zover bekend is de zangeres van WHERE IS MY HUSBAND! momenteel ook single.