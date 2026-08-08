EINDHOVEN (ANP) - Trainer Peter Bosz zag een "slecht" PSV in de eerste Eredivisiewedstrijd van het seizoen. De landskampioen speelde, mede door een laat doelpunt van de bezoekers, thuis met 2-2 gelijk tegen Fortuna Sittard.

"We wisten van tevoren precies wat zij gingen doen. Ze gingen met zijn allen voor de zestien staan, en daar moet je doorheen spelen", zei Bosz na de wedstrijd tegen ESPN. "Nou dat hebben we niet goed gedaan want we hebben weinig kansen gecreëerd, en de kansen die zij kregen waaronder dat doelpunt die gaven wij allemaal zelf weg."

Bosz wil zijn tactiek niet de schuld geven van het puntverlies. "Wij hebben de bal gehad, alleen uit dat balbezit creëren we veel te weinig grote kansen, dus dat moeten we onszelf aanrekenen", zei de trainer. "Maar ik ga het niet anders neerzetten omdat we nu deze wedstrijd niet gewonnen hebben."