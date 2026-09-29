RAYE ontkent relatiegeruchten met Michael B. Jordan

RAYE ontkent dat ze een relatie heeft met acteur Michael B. Jordan. De Britse zangeres maakte in een interview met Extra een einde aan de geruchten over een romance tussen de twee sterren, die waren ontstaan nadat ze vorige maand samen een bezoek brachten aan een pretpark.

"Nee, we zijn gewoon vrienden die van achtbanen houden", reageerde de zangeres op de suggestie dat ze zou daten met Jordan. In een ander interview met Entertainment Tonight zei RAYE wel dat zij en de acteur "aan wat dingen werken", zonder daar meer uitleg over te geven.

De WHERE IS MY HUSBAND!-zangeres trad afgelopen zondag op bij de MTV Video Music Awards in Los Angeles.