Zuid-Korea: explosie die militairen trof was schending bestand

SEOUL (ANP/AFP) - Zuid-Korea ziet een incident waarbij drie militairen gewond raakten als een schending van het bestand met buurland Noord-Korea. Dat verklaarde de Zuid-Koreaanse minister van Defensie Kang Shin-chul, die aangaf dat hij zich baseert op voorlopige onderzoeksresultaten.

Kang had het over de explosie die vorige week plaatsvond in de zwaarbewaakte gedemilitariseerde zone tussen de landen. Die vochten in de vorige eeuw een oorlog uit, waarbij onder meer Nederland de Zuid-Koreanen te hulp kwam. Omdat de strijd in 1953 eindigde met een wapenstilstand en niet met een vredesverdrag, is de oorlog feitelijk nooit beëindigd.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten stelden eerder al dat de ontploffing vermoedelijk was veroorzaakt door Noord-Koreaanse landmijnen. "Dit is een duidelijke schending van het wapenstilstandsakkoord", concludeerde de minister tijdens een parlementaire hoorzitting. "Aangezien Noord-Korea de verantwoordelijkheid draagt, zullen we overeenkomstige maatregelen nemen."