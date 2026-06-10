De Britse zangeres RAYE heeft opkomende muzikanten opgeroepen hun dromen na te jagen. Dat deed de zangeres in haar dankwoord bij het Billboard Indie Power Players-evenement in New York, waar ze in de prijzen viel.

RAYE, die op het podium de Indie Spirit Award in ontvangst nam, benadrukte dat haar succes in de muziekwereld niet vanzelf kwam. "Dit is geen gemakkelijke reis geweest", aldus de 28-jarige zangeres. "Ik denk dat de moed om groots te dromen, iets is dat alle artiesten gemeen moeten hebben."

Ook verwees RAYE naar haar eigen ervaringen in de muziekindustrie. "Toen ik eenmaal een contract bij een platenlabel had getekend, bleek het helaas niet alles te zijn wat ik ervan had gehoopt", blikte ze terug. "Wat telt is kunst, goede kunst maken, want dat is het enige waar we controle over hebben."

Muziektijdschrift Billboard eert met de Indie Icon Awards jaarlijks artiesten die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de onafhankelijke muziekwereld. Naast de Britse zangeres viel ook zanger Rubén Blades in de prijzen.