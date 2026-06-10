BEIJING/TENERIFE (ANP/BELGA) - Beijing krijgt in 2028 een schaatsprimeur. De internationale schaatsunie ISU heeft bepaald dat in de Chinese hoofdstad de wereldkampioenschappen langebaanschaatsen, shorttrack, kunstrijden en synchroonschaatsen tegelijkertijd plaatsvinden. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de vier schaatsdisciplines gezamenlijk in één stad samenkomen voor hun mondiale titelstrijd.

"Beijing 2028 is veel meer dan een nieuw evenement, het is een gedurfde visie voor de toekomst van het schaatsen", zegt ISU-voorzitter Kim Jae-youl. "Voor het eerst komen alle schaatsdisciplines samen op één podium. Dit creëert een uniek feest dat culturen, generaties en publiek van over de hele wereld verbindt."

De ISU maakt in een later stadium de data en de wedstrijdschema's bekend.

De mondiale schaatsunie had meer goed nieuws voor de schaatsers. De ISU gaat in het seizoen 2026/27 het prijzengeld op kampioenschappen en andere internationale wedstrijden verdubbelen van 5,4 miljoen dollar naar 11,1 miljoen dollar (9,6 miljoen euro). Voor het seizoen daarna (2027/28) is een verhoging tot 12 miljoen dollar voorzien. Ook kunnen de aangesloten schaatsbonden een verdubbeling van het reisbudget tegemoetzien: van 2,4 miljoen naar 4,5 miljoen dollar.