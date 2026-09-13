Reba McEntire zingt eerbetoon aan Dolly Parton tijdens Emmy's

De Amerikaanse zangeres Reba McEntire zingt maandag tijdens de Primetime Emmy's een eerbetoon voor Dolly Parton. Dat meldt entertainmentwebsite Deadline. McEntire was lange tijd bevriend met de recent overleden countryzangeres.

Eerder werd bekend dat ook actrice Catherine O'Hara, die in januari overleed, een eerbetoon krijgt. Haar co-sterren uit Schitt's Creek Dan Levy en Annie Murphy verzorgen het eerbetoon samen met Home Alone-acteur Macaulay Culkin. Zanger Noah Kahan zingt Bridge Over Troubled Water tijdens de In Memoriam.

De Primetime Emmy's worden maandagavond uitgereikt in Los Angeles.