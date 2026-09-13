PSG boekt in Brest eerste competitiezege van het seizoen

BREST (ANP) - Paris Saint-Germain heeft zondag in de uitwedstrijd met Brest de eerste competitiezege van het seizoen geboekt. Door een vroeg doelpunt van Ferran Torres in de vijfde minuut won de Franse landskampioen met 1-0. PSG stijgt door de overwinning naar de zevende plaats. Met 5 punten uit vier wedstrijden staan de Parijzenaren op exact gelijke hoogte met Brest.

De winnaar van de Champions League is slecht aan het seizoen begonnen. De Europese Supercup werd nog gewonnen van Aston Villa, waarna PSG de strijd om de Franse Supercup verloor van RC Lens. Daarna volgden twee keer een gelijkspel en een nederlaag in de competitie. Woensdag won PSG wel met 6-1 in de Champions League van Slovan Bratislava.