Reboot van McLeod's Daughters op komst, 25 jaar na start

De Australische dramaserie McLeod's Daughters wordt nieuw leven ingeblazen. De serie, die oorspronkelijk van 2001 tot 2009 te zien was, krijgt een reboot op de Australische streamingdienst Stan, heeft Nine Network bekendgemaakt.

McLeod's Daughters ging over het leven van halfzussen Claire en Tess McLeod, die een grote boerderij erven na de dood van hun vader. De dramaserie was tijdens haar hoogtijdagen een van de populairste series van Australië en werd een tijdlang ook in Nederland uitgezonden.

In de oorspronkelijke serie speelden Lisa Chappell en Bridie Carter de hoofdrollen. Voor de reboot is nog geen cast bekendgemaakt.