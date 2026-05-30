Reboot van Xbox-game Fable uitgesteld tot 2027

De reboot van de videogame Fable is uitgesteld tot februari 2027. Dat heeft uitgever Microsoft bekendgemaakt. Eigenlijk zou het spel in het najaar van 2026 uitkomen.

"Dit jaar zit vol met geweldige games waar Xbox-spelers van kunnen genieten", schrijft Microsoft in een bericht op social media. Het bedrijf noemt onder meer grote spellen als Call of Duty Modern Warfare 4, Star Wars: Galactic Racer en het langverwachte Grand Theft Auto VI. "Om de lancering van onze games tijdens de feestdagen zo te plannen dat dit voor de spelers het beste uitpakt, verschuiven we de release van Fable naar februari 2027, zodat de game de speciale aandacht krijgt die hij verdient."

In Fable hebben spelers de controle over hun eigen personage, dat uitgroeit tot een held in het magische land Albion. Gamers kunnen daarbij zelf bepalen hoe hun held eruitziet of hoe deze zich ontwikkelt en welke wapens hij of zij gebruikt. De eerste Fable kwam uit in 2004. De hoofdserie kreeg in 2008 en 2010 een opvolger met Fable II en III.

Tijdens de Xbox Games Showcase op 7 juni krijgen spelers meer informatie en beelden te zien van de nieuwe Fable. Hier worden ook andere nieuwe en verwachte Xbox-spellen vertoond. De reboot van Fable komt, naast de consoles van Xbox, ook uit op de PlayStation 5.