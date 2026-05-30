Guus Meeuwis kondigt drie extra shows in Ahoy aan

Guus Meeuwis geeft in april niet één maar vier concerten in Rotterdam Ahoy. Vanwege de grote belangstelling in de presale heeft de zanger extra shows aangekondigd.

"De hele week voelde ik al dat de boodschap dat we in Ahoy gaan spelen met groot enthousiasme ontvangen werd", reageert Meeuwis. "Dat men er zin in leek te hebben vermoedde ik, maar dat binnen vijftien minuten vrijwel alle tickets weg waren is compleet waanzinnig."

Meeuwis staat nu op 1, 2, 3 en 4 april in de Rotterdamse concerthal. De reguliere ticketverkoop begint zaterdagochtend.