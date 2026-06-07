Het concert van rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, in het GelreDome draaide vooral om de muziek. Dat constateren de diverse recensenten van de landelijke kranten zondag. Ye maakte weinig contact met het publiek en zong vooral zijn liedjes, vanaf een grote draaiende globe midden in het stadion.

"Hij beweegt nauwelijks, sjokt futloos heen en weer", aldus Het Parool. "Alleen op de wereld, die zo vaak te klein voor hem is." Volgens de recensent van de krant lijkt "Ye de eerste paar nummers half in slaap" en "mompelt Ye zich door steeds meer nummers, raffelt ze af." Wel krijgen de fans het spektakel waar ze op hoopten, constateert de krant: "De draaiende globe wordt soms een maan, dan zelfs een bloedmaan en lasers en vuurwerk schieten door de zaal."

Volgens de Volkskrant bewees Ye zich "dezelfde sterke performer als voorheen". Ook deze recensent spreekt van een "sjokkende" Ye: "Het oogt enorm spectaculair, maar daar blijft de podiumpresentatie ook bij." De krant is niet onder de indruk van het zingen van Ye: "Een karaokeavond zou Ye er niet mee winnen." Bij sommige nummers klinkt zijn stem "zwakjes en onzuiver", al valt "op zijn liveprestatie weinig af te dingen".

Lof

De Telegraaf prijst Ye in het GelreDome als "onweerstaanbaar" en constateert dat de rapper "imponeert" en "uitstekend bij stem" is in het "adembenemende decor". Wel constateert de recensent dat "sommige nummers frustrerend snel eindigen" en dat Ye "geen moment contact met het publiek zoekt. De muziek moet kennelijk voor zichzelf spreken."

Het AD vindt dat de sfeer er "na een stroeve start met lange wachtrijen buiten er na een paar nummers goed inzat." Volgens de krant hield "Ye zich koest, zocht nauwelijks de interactie met het publiek en werkte simpelweg zijn setlist af. De focus lag zaterdagavond in de zaal op de muziek."