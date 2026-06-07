Prinses Anne heeft zaterdag een 45 jaar oude hoed gedragen op de huwelijksdag van haar zoon Peter Phillips en zijn partner Harriet Sperling. De zus van de Britse koning Charles, die bekendstaat om haar zuinige kledingkeuzes, droeg het gele hoofddeksel tijdens de doop van haar dochter Zara in 1981.

De prinses wordt vaker gespot in kledingstukken die al decennialang in haar kledingkast liggen. Ook droeg ze eens een mantel die van haar overleden moeder, koningin Elizabeth, was geweest.

Peter Phillips en Harriet Sperling trouwden zaterdag in de All Saints Church in Kemble in Gloucestershire. Op de bruiloft waren diverse leden van de Britse koninklijke familie aanwezig, zoals koning Charles en koningin Camilla. Ook prins William en zijn vrouw Catherine waren erbij.