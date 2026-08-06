Omroep West en Talpa gaan op korte termijn in gesprek met de rechtbank Dordrecht/Rotterdam en de landelijk portefeuillehouder Persrichtlijn over het verbod dat de rechtbank de twee media oplegde om opnames te maken tijdens een rechtszaak. Dat heeft hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West aan het ANP laten weten: "De rechtbank wil in een breed verband van betrokkenen hierover het gesprek aangaan."

Ook journalistenvakbond NVJ is uitgenodigd voor de sessie. Het is nog niet bekend wanneer het gesprek precies plaatsvindt. Dat bevestigt ook een woordvoerder van de rechtbank, die zegt dat er nog een datum voor het gesprek gevonden moet worden.

Omroep West en Talpa mochten van de rechtbank in Dordrecht geen opnames maken tijdens de strafzaak rond de mishandeling van verslaggever Pim Markering. Volgens de rechtbank kan door de directe betrokkenheid van beide media sprake zijn van belangenverstrengeling. Markering werkt voor SBS-programma Nieuws van de Dag en was daarvoor in dienst van Omroep West. Hij was tijdens de mishandeling niet aan het werk.

De rechtbank stelt ook dat het maken van opnames bij een zaak waarbij een eigen werknemer betrokken is, kan "schuren" met ethische journalistieke codes van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).