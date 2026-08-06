MANCHESTER (ANP/RTR) - Bestuurder Laura McAllister van de Europese voetbalbond UEFA verwacht een moeilijk proces om een geschikte uitdager te vinden voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "Het is niet zo makkelijk als mensen misschien denken. Er komt zoveel politiek bij kijken. De kandidaat moet de hele voetbalwereld kunnen verenigen en dus niet alleen Europa", zei de vicevoorzitter van de UEFA uit Wales in een interview met de Duitse omroep Deutsche Welle.

Oud-voetbalster McAllister was een van de drijvende krachten achter het felle verzet van de UEFA tegen het commercialiseringsplan voor het WK van Infantino. Het voorstel is inmiddels ingetrokken, maar de Europese bond heeft geen vertrouwen meer in Infantino en wil hervormingen bij de FIFA.

"Er is een fundamentele verandering nodig van de cultuur waarin het voetbalbestuur opereert. We moeten de sport moderniseren, zodat het voetbal niet wordt bestuurd door machtsbolwerken of individuen, maar op democratische wijze", aldus McAllister, een van de vijf vicevoorzitters van de UEFA.