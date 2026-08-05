De rechtbank in Dordrecht heeft Talpa en Omroep West verboden opnames te maken tijdens de strafzaak rond de mishandeling van verslaggever Pim Markering. Volgens de rechtbank kan door de directe betrokkenheid van beide media sprake zijn van belangenverstrengeling. Markering werkt voor SBS-programma Nieuws van de Dag en was daarvoor in dienst van Omroep West. Hij was tijdens de mishandeling niet aan het werk.

De rechtbank stelt in een toelichting aan het ANP dat de directe betrokkenheid van beide mediapartijen kan leiden tot "scheve verhoudingen" en daarmee invloed kan hebben op "het goede verloop van de zitting". Ook wijst de rechtbank erop dat het maken van opnames bij een zaak waarbij een eigen werknemer betrokken is, kan "schuren" met ethische journalistieke codes van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Algemeen secretaris van de NVJ Thomas Bruning zegt tegen het ANP dat hij de argumentatie van de rechter zorgelijk vindt. "Ik vind het eigenlijk niet kunnen, omdat er wordt verwezen naar iets wat de verantwoordelijkheid van een journalistieke organisatie zelf is." Volgens Bruning mag een rechter niet aannemen dat journalisten door hun betrokkenheid geen goede afweging kunnen maken. "Het vervelende is dat je niet in beroep kan gaan tegen zo'n besluit van de rechter."

Onacceptabel

Ook Marc Veeningen, hoofdredacteur van de nieuwsorganisatie van Talpa Network, keurt het besluit van de rechtbank af en spreekt van een "rare en onacceptabele stand van zaken". Volgens hem kregen zowel de redacties van Nieuws van de Dag als Hart van Nederland dinsdag te horen dat zij geen opnames mochten maken in de rechtbank. "Aan alle kanten gaat dit wat ons betreft gewoon mank en vinden we dat dit niet kan." Veeningen benadrukt zijn ongenoegen kenbaar te hebben gemaakt bij de rechtbank en zegt contact te hebben opgenomen met de vakbond. "Wij zijn niet in staat om met de rechtbank te discussiëren", aldus Veeningen, die hoopt dat een soortgelijk oordeel in de toekomst niet weer wordt gevormd.

Henk Ruijl, hoofdredacteur van Omroep West, spreekt eveneens zijn verbazing uit over het besluit. "We zijn het er niet mee eens. Omroep West wil feitelijk verslag doen van een rechtszaak naar aanleiding van een nieuwsfeit waarbij toevallig een oud-medewerker van de omroep als privépersoon betrokken is geraakt. Er is dus geen sprake van 'directe betrokkenheid bij een van de (vermeende) slachtoffers'. De hoofdredactie Omroep West zou graag met de rechtbank in gesprek willen over dit besluit, maar wil ook niet de rechtsgang schaden en heeft daarom besloten om niet voorafgaand aan de zaak over het besluit van de rechtbank naar buiten te treden."