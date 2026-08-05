De Britse voormalige zanger Gary Glitter is woensdag voor de rechtbank in Londen verschenen op verdenking van vier zedendelicten uit de periode 1978 tot 1981. De 82-jarige Paul Gadd, zoals Glitter echt heet, wordt beschuldigd van 'onwettige geslachtsgemeenschap met een meisje jonger dan 13 jaar', wat betekent dat het slachtoffer te jong was om legaal toestemming voor seks te geven. Ook wordt hij beschuldigd van drie gevallen van ontucht met een meisje jonger dan 14 jaar.

Volgens het Openbaar Ministerie zouden de feiten hebben plaatsgevonden in Gadds woning in de Londense wijk Kensington. Tijdens een eerder politieverhoor ontkende Gadd de beschuldigingen en zei hij het vermeende slachtoffer niet te kennen, schrijft onder meer persbureau Reuters. Gadd blijft in voorlopige hechtenis en moet op 2 september weer voor de rechtbank verschijnen.

Gadd werd in de jaren zeventig bekend. Hij werd meerdere keren veroordeeld voor zedendelicten met minderjarigen. In 2015 kreeg hij een gevangenisstraf van zestien jaar voor het seksueel misbruiken van drie minderjarige meisjes. Hij kwam in 2023 vervroegd vrij, maar werd enkele weken later opnieuw vastgezet wegens het schenden van de voorwaarden van zijn vrijlating.