De terugkeer van Ted Lasso heeft een kijkrecord gevestigd op streamingdienst Apple TV, meldt The Hollywood Reporter. Tijdens de première van het vierde seizoen werd op 4 en 5 augustus in de Verenigde Staten in totaal 296,6 miljoen minuten naar de serie gekeken, blijkt uit cijfers van Nielsen.

Het vorige record voor een première op Apple TV is daarmee ruimschoots verbroken. Dat stond sinds 2023 op naam van het derde seizoen van Ted Lasso, dat in de eerste dagen 215,1 miljoen kijkminuten behaalde. Op 5 augustus werd de populaire voetbalserie met ongeveer 200 miljoen kijkminuten de best bekeken streamingserie van die dag in de Verenigde Staten.

Ted Lasso gaat over een Amerikaan die coach wordt van een Britse voetbalclub. Oorspronkelijk zou de serie drie seizoenen duren, maar vorig jaar werd een vierde reeks aangekondigd. Vaste gezichten als Jason Sudeikis, Hannah Waddingham en Juno Temple zijn daarin opnieuw te zien.