Travis Barker had na zijn vliegtuigcrash in 2008, waarbij vier anderen om het leven kwamen, het gevoel dat hij ieder moment de volgende kon zijn die zou sterven. Dat vertelt de drummer van Blink-182 tegen het Amerikaanse tijdschrift People.

"Ik ging van mijn tourbus naar het hotel en niemand die me zag. Ik verstopte me gewoon, ik was zo bang", vertelt de inmiddels 50-jarige Barker over de periode na de crash. "Ik wachtte gewoon tot de bus een keer geraakt werd. Ik dacht: 'ik ben de volgende. Ik kan ieder moment gaan.'"

Met de jaren vergaat het Barker wel steeds wat beter, zegt hij. "Hoe meer tijd er verstrijkt sinds ik bijna doodging, hoe makkelijker het werd." De vriend met wie hij de crash overleefde, Adam Goldstein, stierf alsnog een jaar later aan een overdosis. Barker denkt dat Goldstein had gewild dat hij zijn leven verder zou oppakken. "Die dingen helpen me om door te gaan."