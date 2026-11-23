De Zembla-documentaire over vechttoernooien van neonazistische vechtclubs is inmiddels 2 miljoen keer bekeken op YouTube. De uitzending, die woensdag online verscheen, is de meest bekeken video van Zembla op het platform. De video breekt het record van een uitzending met 1,1 miljoen views uit 2017 over dubieuze vrienden van Donald Trump.

Undercover in een neonazi-netwerk: vechtclubs en FVD-connecties laat beelden zien van kooigevechten op geheime locaties in Nederland. In de video kwam aan het licht dat Ramon van Asch, de fractievoorzitter van de FVD in Den Bosch, bij een vechttoernooi was. De documentaire werd donderdag in twee delen uitgezonden om 21.10 uur en 23.45 uur op NPO2. Het eerste deel trok volgens de voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO) 420.000 kijkers.

Donderdagmiddag werd duidelijk dat Forum voor Democratie zes leden heeft geroyeerd die te zien zijn in de uitzending. Naar aanleiding van de uitzending bekritiseerde FVD-leider Lidewij de Vos de media, omdat ze expres geen aandacht aan de standpunten van haar partij zouden besteden. Ook vindt ze dat media misstanden bij andere partijen minder kritisch verslaan.