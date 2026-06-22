Reese Witherspoon: mensen gingen rechten studeren door Elle Woods

Reese Witherspoon heeft verteld dat haar rol als Elle Woods in Legally Blonde veel meer impact heeft gehad dan ze ooit had verwacht. Volgens de actrice spreken mensen haar nog altijd aan om te vertellen dat ze door het personage rechten zijn gaan studeren of moeilijke periodes hebben overwonnen.

Tijdens een reünie van de cast van Legally Blonde in New York zei Witherspoon dat het spelen van Woods "het voorrecht van haar leven" is geweest. De actrice raakte zichtbaar geëmotioneerd toen ze vertelde welke verhalen fans haar in de afgelopen 25 jaar hebben verteld.

In de film uit 2001 is Elle Woods een studente die door haar omgeving wordt onderschat en als dom blondje wordt gezien. Ze wordt toegelaten tot de prestigieuze Harvard Law School en bewijst daar haar kwaliteiten.

"Mensen komen naar me toe en vertellen dat ze rechten zijn gaan studeren door haar, dat ze hun dochter Elle hebben genoemd of dat ze een grote uitdaging in hun leven hebben overwonnen", aldus Witherspoon.

De bijeenkomst markeerde de eerste publieke reünie van de hoofdcast sinds de film uit 2001 verscheen. Ook Jennifer Coolidge, Selma Blair, Ali Larter, Matthew Davis en Victor Garber waren aanwezig. De reünie vond plaats in aanloop naar de nieuwe Prime Video-serie Elle, een prequel over de tienerjaren van Elle Woods. De serie verschijnt op 1 juli.