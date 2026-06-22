Grotere kans op een baan in de bouw of in een tweedehandswinkel

AMSTERDAM (ANP) - Werkzoekenden hebben een grotere kans op een baan in de bouw, als dierenartsassistent of in een tweedehandswinkel. Dat zijn volgens uitkeringsinstantie UWV dit jaar nieuwe kansrijke beroepen. Naar klantenservicemedewerkers en politieagenten is juist minder vraag.

In de bouw is doorgaans veel vraag naar werk, maar dit jaar zijn daar nieuwe kansrijke beroepen bijgekomen, zoals metselaars en voegers. "Door de aantrekkende nieuwbouw, het uitbreiden van het elektriciteitsnet en het noodzakelijke onderhoud van bruggen en wegen zijn beroepen als metselaars, wegenbouwmachinisten en hulpkrachten in de bouw kansrijk geworden", zegt Stef Molleman, arbeidsmarktadviseur bij het UWV.

Daarnaast kiezen steeds meer mensen er sinds de coronapandemie voor om een huisdier te nemen, volgens het UWV. Hierdoor hebben dierenartsen en dierenwinkels het druk en is er behoefte aan personeel. Ook is het aantal tweedehandskledingwinkels flink toegenomen en de banenkansen daarmee ook, legt Molleman uit.