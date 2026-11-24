De Amerikaanse regisseur Antoine Fuqua heeft via zijn vertegenwoordigers beschuldigingen van mishandeling aan zijn adres ontkend. Verschillende media meldden dat de regisseur is aangeklaagd door een barmedewerker in Los Angeles, maar volgens zijn vertegenwoordigers klopt er niets van de beschuldigingen.

Onder meer Deadline schreef over de aanklacht. Barmedewerker William Rosenthal heeft het in zijn rechtszaak over een vermeend incident in februari. Hij beweert dat Fuqua tijdens een confrontatie een wapen trok en hem in het gezicht sloeg. Ook zou Fuqua een antisemitische belediging naar hem hebben geroepen en bedreigde hij hem met de dood. Rosenthal stelt verder dat zowel de regisseur als zijn zoon een wapen op hem richtten en hij daarom vreesde voor zijn leven.

Een vertegenwoordiger van Fuqua reageerde tegenover Deadline kort en krachtig. "Wat er in die aanklacht over Antoine wordt beweerd, is niet waar."

Fuqua is onder meer bekend als regisseur van Training Day en The Equalizer. Dit jaar was hij ook verantwoordelijk voor de biopic Michael, over Michael Jackson.