KRO-NCRV komt binnenkort met de nieuwe documentaireserie Wat mannen niet vertellen, gericht op onderwerpen waar nog altijd vooroordelen over bestaan. Dat heeft de omroep dinsdag bekendgemaakt. In de driedelige reeks delen mannen hun persoonlijke ervaringen met onder meer hiv, seksueel misbruik en het omgaan met emoties.

In de serie delen jonge mannen hun verhalen over onderwerpen waar ook mannen mee worstelen, maakt de KRO-NCRV bekend. "De serie maakt ruimte voor onderwerpen die zelden vanuit mannelijk perspectief worden belicht en wil bijdragen aan meer begrip, herkenning en openheid", aldus de omroep.

In de eerste aflevering komen verhalen aan bod van mannen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik. Het tweede deel van de reeks richt zich op het tonen van emoties, waarbij onder meer de terughoudendheid daarvan wordt onderzocht. De laatste aflevering gaat over leven met hiv.

De driedelige serie is vanaf dinsdag 1 december te zien op NPO Start. De eerste aflevering wordt die avond ook uitgezonden op NPO 3.