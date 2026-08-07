Regisseur Gareth Edwards gaat niet de achtste Jurassic Park-film maken. Volgens The Hollywood Reporter had hij "creatieve meningsverschillen" met producent Universal en is hij met het project gestopt.

Edwards maakte het zevende deel, Jurassic Park Rebirth uit 2025. De film bracht wereldwijd 872 miljoen dollar op, al was het hiermee wel het minst succesvolle deel sinds 2001. Universal werkt aan een vervolg dat in 2028 zou moeten uitkomen. Acteurs Scarlett Johansson, Mahershala Ali en Jonathan Bailey, die in de zevende film speelden, zouden terugkeren.

Het is niet bekend wat het plot is van Jurassic Park 8, en waar de "creatieve meningsverschillen" precies uit bestaan. Maar Edwards is niet de eerste regisseur die met een Jurassic Park-project stopt. Eerder was regisseur David Leitch (John Wick, Deadpool) verbonden aan het zevende deel, maar ook hij verliet de film om dezelfde reden.

Het is niet duidelijk wie de film nu gaat maken en of deze hobbel gevolgen heeft voor de releasedatum.