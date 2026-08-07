Luca Guadagnino wordt dit jaar op het filmfestival van Venetië geëerd met de Cartier Glory to the Filmmaker Award. De Italiaanse regisseur en producent krijgt de prijs voor zijn bijdrage aan de hedendaagse filmindustrie, maakte de organisatie vrijdag bekend.

Guadagnino, bekend van titels als Call Me By Your Name en Challengers, neemt de prijs op 8 september in ontvangst. De prijsuitreiking vindt plaats voorafgaand aan de vertoning van zijn film Joie de vivre, een epische documentaire over regisseur Bernardo Bertolucci.

In een verklaring laat Guadagnino weten vereerd te zijn met de onderscheiding van het filmfestival. "Geëerd worden voor je vakmanschap of je leven als filmmaker is een ambitie die niemand die films maakt zich ooit zou kunnen voorstellen te bereiken", aldus de regisseur.

Het filmfestival van Venetië viert dit jaar de 83e editie. Het evenement vindt plaats van 2 tot en met 12 september.