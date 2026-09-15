Regisseur Kiyoshi Kurosawa ontvangt ereprijs op festival Imagine

De Japanse regisseur Kiyoshi Kurosawa is dit jaar de eregast op het Imagine Fantastic Film Festival in Amsterdam, zo maakte het filmfestival dinsdag bekend. De cineast ontvangt de Imagine Career Achievement Award en wordt geëerd met een speciaal programma met een selectie films uit verschillende fases van zijn carrière.

Kurosawa brak als regisseur internationaal door met de psychologische thriller Cure uit 1997. Daarna volgden films als Pulse, Creepy en Cloud. Zijn werk was te zien op grote internationale filmfestivals van Cannes, Venetië en Berlijn. Zijn nieuwste film The Samurai and the Prisoner ging dit jaar op het filmfestival van Cannes in wereldpremière.

Op het festival ontvangt hij de award voor zijn gehele oeuvre en zijn uitzonderlijke bijdrage aan de fantastische cinema; daaronder vallen onder meer de genres fantasy, horror en sciencefiction. Eerdere winnaars van de prijs waren onder meer regisseur Ben Wheatley en animator Phil Tippett.

Het Imagine Fantastic Film Festival in Amsterdam vindt plaats van 29 oktober tot en met 8 november.