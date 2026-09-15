Activisten gooien rode verf op route van Prinsjesdag

Activisten hebben dinsdag rode verf gegooid op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. Dat ziet een ANP-verslaggever. Later op de dag rijdt koning Willem-Alexander met de glazen koets over die straat richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede uitspreekt.

Zes mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en gearresteerd. Ze schreeuwden, en omstanders gingen met hen in discussie.

De koninklijke stoet met koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia, prinses Alexia, prinses Ariane, prins Constantijn en prinses Laurentien vertrekt om 13.00 uur vanaf paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg.