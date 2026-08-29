Regisseur Ridley Scott vindt het de hoogste tijd voor een Oscar

Regisseur Ridley Scott vindt het voor hem de hoogste tijd voor een Oscar. Dat zegt de Britse regisseur, bekend van films als Gladiator, Alien en Thelma & Louise, in een interview met Collider. De 88-jarige Scott ontvangt in november zijn eerste Oscar, een ereprijs voor zijn oeuvre.

"Het wordt fucking tijd ook", zei Scott over de onderscheiding. De prijs betekent naar eigen zeggen "een heleboel" voor hem. "Een aantal mensen heeft zich hard gemaakt om dit voor elkaar te krijgen en ik bedank hen. Ik ben vereerd."

Scott werd in zijn carrière vier keer genomineerd voor een Oscar, maar won nooit. Drie keer maakte hij kans op de prijs voor beste regisseur, met Thelma & Louise, Gladiator en Black Hawk Down. Ook werd hij als producent van The Martian genomineerd voor beste film.

De ere-Oscar wordt op 15 november uitgereikt tijdens de Governors Awards. Ook actrice Glenn Close en animator Floyd Norman worden daar onderscheiden met een ere-Oscar.