Noorse hof staat stil bij trouwdag overleden Harald en Sonja

Het Noorse hof heeft zaterdag op sociale media stilgestaan bij de trouwdag van koning Harald en koningin Sonja. Het paar zou zaterdag 58 jaar getrouwd zijn geweest. Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd.

"Gedurende een lang leven stonden ze aan elkaars zijde. Vandaag herdenken we ook de liefde die ze bijna zes decennia deelden", schrijft het hof. Daarbij wordt een uitspraak van Harald uit 2013 aangehaald: "Ik denk niet dat iemand een leven zonder liefde kan leiden."

Het hof deelt bij het bericht verschillende foto's van Harald en Sonja door de jaren heen. De twee trouwden op 29 augustus 1968.