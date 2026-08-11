Regisseur Veronica Rodriguez heeft bij het maken van Camp Rock 3 de sfeer van de eerste twee films proberen te behouden, maar de franchise tegelijkertijd te vernieuwen. "Het was echt een kwestie van schipperen om een film te maken die gewoon leuk en vermakelijk is", zegt Rodriguez in een interview met The Hollywood Reporter.

Demi Lovato, die de hoofdrol speelde in de eerste twee films, keert in Camp Rock 3 terug als Mitchie en was daarnaast betrokken als uitvoerend producent. Volgens Rodriguez was het belangrijk dat haar terugkeer niet ten koste zou gaan van de nieuwe cast. "We wilden dat Mitchie een logisch en onmisbaar onderdeel van het verhaal zou zijn, maar tegelijkertijd genoeg ruimte overlaten voor het publiek om verliefd te worden op de nieuwe generatie."

Camp Rock 3 bevat daarnaast verschillende verwijzingen naar de eerdere films. Rodriguez hoopt dat zowel oude als nieuwe fans ervan kunnen genieten. "Het was zo'n eer om zo'n geliefde franchise nieuw leven in te blazen. Ik heb enorm veel zorg, toewijding, moeite en liefde in deze film gestoken", aldus de regisseur.

Camp Rock 3 is vanaf 14 augustus te zien op Disney+. Ook de Jonas Brothers keren terug in de film en zijn als uitvoerend producent betrokken.